La Juventus punta Mbappé, dall’Inghilterra: «Pronta offerta da 400 milioni»

Calciomercato Juventus: bomba dall’Inghilterra, i bianconeri avrebbero messo nel mirino Kylian Mbappé

Solo pochi giorni fa Cristiano Ronaldo ha incontrato in campo Mbappé, e la mente dei tifosi della Juve è volata subito all’abbraccio avuto con De Ligt che ha “convinto” il difensore a trasferirsi in bianconero. Secondo Mirror, quotidiano inglese, la Vecchia Signora avrebbe intenzione di offrire 400 milioni di euro per il giocatore, in un’operazione nella quale rientrerebbe anche lo stesso CR7.

Il Psg ha da tempo messo gli occhi su Ronaldo, e proprio il portoghese potrebbe rientrare nell’affare per il talento francese.