La Lazio è la fabbrica del gol: 102 gol stagionali

Già superato il muro dei 100 gol in stagione, Immobile e compagni sono incontenibili sia in Italia che in Europa

Sei gol al Sassuolo e al Benevento. Cinque di nuovo alle Streghe all’andata e alla Spal, al Chievo e alla Steaua. Quattro al Milan, Cittadella e Crotone. La Lazio è spietata e senza limiti. Segna una quantità di reti spaventose sia in Italia che in Europa. Tanto è vero che in nove incontri ha segnato almeno 4 reti. Contro avversari modesti ma non solo, per delucidazioni chiedere a Milan e Juve. Dopo l’ultima vendemmia contro il Benevento, la Lazio è tornata ad essere il miglior attacco del campionato con 73 gol segnati, staccando la Juve (70) e lasciando a distanza siderale tutte le altre. Il Napoli è a -9, Roma ed Inter sono addirittura a -23. Manca appena una rete per raggiungere il numero delle reti fatte la scorsa stagione.

L’aspetto da sottolineare di questa squadra è che segna in ogni competizione: tanto che ha superato quota cento gol in stagione, toccando i 102 gol, con l’obiettivo non dichiarato di superare le 109 reti segnate nell’anno dell’ultimo scudetto (1999-2000). 102 reti segnati in 45 partite complessive, per una spaventosa media di 2,26 gol a partita. Una montagna di gol che però ha tolto qualcosa in fase difensiva: i 39 gol incassati fanno scivolare i biancocelesti al decimo posto delle difese meno battute. La predisposizione ad attaccare ha un prezzo ma anche la qualità eccelsa di alcuni difensori è un fattore. E la svendita di De Vrij a giugno, non può far altro che preoccupare Simone Inzaghi.