La Lazio non ci sta: «Confermato il malanimo degli arbitri verso di noi»

l responsabile della comunicazione biancoceleste Diaconale è un fiume in piena: «Al Franchi abbiamo assistito ad uno scandalo»

Fiorentina-Lazio è stata una partita scoppiettante. Dopo 15 minuti si contavano già due esplosioni e un rigore contestato non fischiato. A fine partita i casi da VAR non si contavano più sulle dita di una mano facendo infuriare sia i tifosi laziale che viola. A Radio Incontro Olympia il responsabile comunicazione della Lazio, Arturo Diaconale, ha espresso tutto il suo disappunto per una classe arbitrale che, secondo lui, danneggia i capitolini: «La vittoria più che meritata della Lazio a Firenze non deve cancellare lo scandalo a cui abbiamo assistito nella gara dell’Artemio Franchi. Anche ieri sera ci sono stati numerosi episodi arbitrali alla Lazio sfavorevoli, tra scelte del Direttore di Gara e del Var, i quali confermano che sembra esserci del malanimo ovvero del pregiudizio da parte dei fischietti italiani nei nostri confronti».

Poi un applauso ai tifosi e al proprio allenatore: «Grazie alla spinta, alla presenza, alla perseveranza dei tifosi laziali che voglio qui pubblicamente ringraziare, la squadra sta reagendo, rispondendo colpo su colpo nonostante tutto. La società è fiera del lavoro svolto da Inzaghi e dalla sua banda, ora abbiamo cinque finali da giocarci fino all’ultimo respiro. Lotito? Il Presidente è molto impegnato in Federazione, tuttavia è meglio preservarlo da eventuali polemiche mediatiche, altrimenti lui stesso diverrebbe un bersaglio ancora più appetibile».