La Liga, risultato Girona Real Betis. I Beticos danno un segnale alla Fiorentina e portano a casa il posticipo

Nell’ultimo match in programma nel weekend di Pasqua de La Liga, giunta al 32° turno, si sono sfidati Girona e Real Betis all’Estadi Montilivi di Girona.

Gara che ha visto in campo il Girona 16° ancora in lotta per la salvezza e il Betis, semifinalista di Conference League, dove affronterà la Fiorentina, in piena lotta per un posto in Europa grazie al suo 6° posto.

Decisivo nelle sorti del match l’avvio positivo degli ospiti, avanti dopo appena 6 minuti con la rete di Johnny che su assist di Isco ha siglato lo 0-1, indirizzando la gara.

Con il Betis che pur calando nei ritmi, nel finale del primo tempo da la mazzata vincente al Girona, con un uno due micidiale in 3 minuti che porta a 0-3 il match all’intervallo, grazie alle reti di Anthony al 39′ e Isco al 42′.

Nella ripresa Michel prova con i cambi a dare la scossa i suoi, che però non riescono ad imporsi solo all’85’, il neo entrato Stuani, concretizza con da sviluppi di corner, una mischia in area siglando il gol dell‘1-3 finale.

Con questo successo per il Betis restano ancora accese le speranze di una qualificazione in Champions distante solo 1 punto per la squadra di Pellegrini, con il Villarreal 5a forza del campionato a 52 punti.

Per il Girona, invece, discorso ben diverso, ad un anno dalla clamorosa qualificazione in Champions, il club catalano viaggia a soli 3 punti dalla zona retrocessione, 16° a 34 punti, con Leganes penultimo a -5 e Alves 18° a 31.