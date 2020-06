La Liga in TV, il programma del 16 giugno: Barcellona di nuovo in campo contro il Leganes, il Villarreal ospita il Maiorca

Torna in campo la Liga spagnola per la seconda giornata post Covid. Questa sera si gioca, con il Barcellona che sfiderà il Leganes. Il Villarreal, invece, accoglierà il Maiorca alle ore 19.30. Ricordiamo che tutte le squadre andranno in onda su DAZN, che detiene i diritti della competizione.

Ecco il programma di oggi 16 giugno: