La Liga, Kumbulla fa sognare l’Europa all’Espanyol. Battuto in casa il Getafe nell’anticipo della 32a giornata

LaLiga, Kumbulla fa sognare l’Europa all’Espanyol. Battuto in casa il Getafe nell’anticipo della 32a giornata

È Marash Kumbulla il protagonista di Espanyol Getafe, anticipo della 32a giornata de La Liga, massimo campionato spagnolo.

Il difensore ex Serie A, con le maglie di Hellas, Roma e Sassuolo, al 39′ decide il match adato in scena al RCDE Stadium di Barcellona, realizzando con il mancino in mischia, dagli sviluppi di un calcio d’angolo, la rete dell’1-0 con cui si concluderà l’incontro.

Un match nel complesso equilibrato andato in scena tra le due squadre che galleggiano al centro della classifica del campionato spagnolo, con i catalani che grazie a questo successo si portano a -1 dagli avversari, in 12a posizione, sognando ancora un posto in Europa che dista solo 5 punti, in attesa della partite di Celta Vigo e Mallorca, 7a e 8a forza con 43 punti.

Situazione simile, anche per il Getafe, distante solo 4 punti dall’8a posizione, che però per il prossimo incontro dovrà fare a meno di Uche, squalificato dopo il rosso rimediato al 60′ minuto di gioco.