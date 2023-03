La moglie di Paolo Rossi: «Presto sarà presentata a Vicenza la sua statua»

Federica Cappelletti, moglie di Paolo Rossi, ha rivelato che presto a Vicenza verrà presentata e inaugurata la statua dedicata all’ex giocatore

Federica Cappelletti, moglie di Paolo Rossi, ha rivelato che presto a Vicenza verrà presentata e inaugurata la statua dedicata all’ex giocatore. Ecco le sue dichiarazioni pubblicate attraverso un post sul proprio profilo Instagram.

PAROLE – «È iniziato il countdown. Il 9 marzo alle 11 in Largo Paolo Rossi a Vicenza sarà presentata la statua di Paolo. Un’emozione grande, sono così commossa!!! Non vedo l’ora di vederla…. ci vediamo lì…. Paolo Rossi e Pablito per sempre».