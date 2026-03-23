La pazienza è finita: “Mai più Barella con la maglia dell’Inter”

Barella sotto accusa dopo l’errore contro la Fiorentina e la sua avventura all’Inter può essere arrivata al capolinea

Ora la paura non si può nascondere. L’Inter non sa più vincere e ha visto accorciarsi il vantaggio su Milan e Napoli: un marzo senza successi per la squadra di Chivu e la sensazione che l’eliminazione contro il Bodo abbia lascia il segno.

Anche contro la Fiorentina i nerazzurri hanno iniziato bene, per poi spegnersi e lasciare nel secondo tempo il pallino di gioco alla squadra viola che ha capitalizzato al massimo, pareggiando con Ndour e rischiando anche di vincerla. Ora la situazione in campionato non è delle più semplici: alla ripresa ci saranno Roma e Como, probabilmente le due partite che decideranno le sorti della stagione. Serve almeno una vittoria per spegnere le velleità di Milan e Napoli che si affronteranno a Pasquetta in una partita da ‘fuori i secondi’.

Intanto però è tempo di processi in casa Inter e nel mirino è finito Barella: suo il passaggio sbagliato che ha dato il là al pareggio della Fiorentina, un errore non isolato perché il centrocampista è in un momento di forma non positivo.

Barella sotto accusa: lo ‘cacciano’ dall’Inter

Subito dopo la partita contro la Fiorentina, i tifosi dell’Inter si sono scagliati in massa contro Nicolò Barella.

Il suo nervosismo al momento della sostituzione, una rabbia contro sé stesso, è la stessa dei sostenitori nerazzurri: “Non voglio vedere mai più Barella con la maglia dell’Inter, la pazienza è terminata” scrive un utente su X, un messaggio che è un po’ la sintesi del pensiero del popolo interista dopo la partita di ieri.

Così si legge anche “ma pensa quanto è scarso Barella” o ancora: “A questo punto spero che Barella e Thuram stiano giocando male perché sanno già di essere ceduti in estate. Altrimenti non si spiega”. Ed è difficile da spiegare l’involuzione avuta dal centrocampista in questa seconda parte di stagione, un rendimento ben al di sotto dei suoi standard che rischia di incidere anche sulle scelte future.

In estate ci sarà una rivoluzione in casa Inter, con diversi senatori – prima tra tutti quelli in scadenza – al passo d’addio. Tra questi potrebbe esserci anche lo stesso Barella, nel caso in cui dovesse arrivare una buona offerta. Dopo ieri e le ultime prestazioni, i tifosi non alzeranno più barricate per la sua cessione. Almeno fino al prossimo gol.