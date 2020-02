La Roma e l’incapacità di rimontare: il dato sui giallorossi

La Roma non ha la capacità di ribaltare il risultato dopo essere passata in svantaggio. Solo un caso positivo in stagione: il dato

C’è un dato sulla Roma che preoccupa non poco il tifo capitolino, chiaro sintomo di come spesso questa squadra manchi di una spiccata personalità. È l’incapacità di ribaltare il risultato da inizio stagione. Solo una volta è successo, infatti, che i ragazzi di Fonseca abbiano ottenuto il massimo bottino dopo essere passati in svantaggio.

È accaduto sia in campionato sia in Europa League. Andando per ordine cronologico: a settembre il tonfo casalingo con l’Atalanta, a ottobre solo un pari col Cagliari dopo il vantaggio sardo, mentre a novembre le cadute in Europa contro il Monchengladbach e il Parma in Italia. A dicembre l’unico caso positivo, ovvero la rimonta contro la Spal, ma a gennaio il copione torna classico. Gare non ribaltate con Juve (in campionato e in Coppa Italia) e Sassuolo.