La salma di Maradona è alla Casa Rosada, oggi i funerali: attesi un milione di tifosi

I funerali di Diego Armando Maradona si terranno oggi. La salma è arrivata alla Casa Rosada

La salma di Diego Armando Maradona è arrivata alla Casa Rosada, il palazzo presidenziale argentino di Buenos Aires. Oggi e non sabato, per espressa richiesta della famiglia, si terranno i funerali dell’ex Pibe de Oro. Tantissimi tifosi e amanti della leggenda argentina sono già in fila per rendere omaggio a un campione che ha fatto storia e nella giornata di oggi sono attese circa un milione di persone per rendergli omaggio.

La veglia funebre nella Casa Rosada durerà fino alle 20 italiane di oggi, dopodiché Maradona verrà sepolto. La famiglia ha chiesto che venga utilizzata una bandiera dell’Argentina sopra o vicino il feretro.