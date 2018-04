La sincerità di Salvini: «Ho goduto per l’eliminazione della Juventus»

Matteo Salvini non ha avuto problemi a mostrare tutta la sua gioia per l’eliminazione della Juventus contro l’Atalanta

Oltre che Leader della Lega Nord e candidato premier, Matteo Salvini è anche grande tifoso del Milan. É facile trovare il leader del Carroccio fianco a fianco a Silvio Berlusconi durante le partite casalinghe del Milan. Tifoso a tal punto da aver dichiarato al Corriere della Sera, in merito all’eliminazione della Juventus: «Io ho goduto. Sono stato contento per la Roma, ma da milanista con la Juve non ce la faccio».

Parole che stonano con la carica che forse rivestirà Matteo Salvini. Un capo di governo seppure con una fede calcistica, non dovrebbe esporsi in maniera così netta su una particolare squadra di calcio del nostro Paese.