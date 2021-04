La UEFA calca ancora di più la mano ha pubblica un nuovo comunicato contro la Superlega. Attraverso i propri canali social, è stato confermato che le 55 associazioni aderenti condannano la nuova competizione “elitaria”.

«Le 55 associazioni aderenti approvano all’unanimità una dichiarazione che condanna fermamente la cosiddetta “Super League”».

The 55 member associations unanimously approve a declaration strongly condemning the so-called 'Super League'.

Full wording of that declaration will follow this afternoon via the UEFA website. #UEFACongress

— UEFA (@UEFA) April 20, 2021