L'addio di Nani all'Orlando City: «Tutte le cose belle finiscono...»

Il portoghese Nani ha annunciato l’addio all’Orlando City dopo tre anni di militanza in MLS

Nani, attaccante portoghese in forza all’Orlando City, attraverso i propri social ha annunciato l’addio alla squadra americana dopo tre anni.

ADDIO – «Tutte le cose belle hanno una fine. Dopo tre stagioni ricche di emozioni, bei momenti, successi e amicizie, lascio l’Orlando City. Questa città posso chiamarla casa mia. Grandi tifosi e grandi persone. Ma il mio contratto è scaduto e la società ha deciso di non rinnovarlo. Per me è stato un onore essere il capitano di questa squadra. Non dimenticherò mai il sostegno avuto da parte dei tifosi per me e la mia famiglia. Vi auguro il meglio per il futuro».