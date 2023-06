L’agente di Gnonto: «Futuro? Vorrebbe restare in Premier League»

Le parole di Claudio Vigorelli, agente di Wilfried Gnonto, sul futuro dell’esterno italiano del Leeds United

Claudio Vigorelli, agente di Wilfried Gnonto, ha parlato a TvPlay del futuro dell’esterno della nazionale italiana dopo la retrocessione con il Leeds United. Sul calciatore c’è l’interesse di diversi club di Serie A.

LE PAROLE – «Siamo concentrati sull’Europeo Under 21, poi parleremo col Leeds e vedremo. Le opzioni non mancheranno, ma vista l’esperienza in Premier League fantastica l’idea sarebbe quella di continuare in quella direzione».