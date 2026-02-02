Lahdo Como, acquisto dell’ultimo secondo dei lariani! La formula, le cifre, i dettagli e chi è il nuovo colpo per Fabregas

Lahdo Como, i lariani hanno piazzato il colpo dell’ultimo secondo. Le cifre, la formula e i dettagli dell’operazione

Il Como chiude il suo calciomercato invernale con un vero e proprio fuoco d’artificio, confermando le sue ambizioni illimitate. Proprio quando le luci della sessione di riparazione stavano per spegnersi, il club lariano ha piazzato un colpo in prospettiva ma dal costo immediato importantissimo: Adrian Lahdo.

Le cifre: un investimento “monstre” per il futuro

L’operazione è di quelle che fanno rumore. Il Como verserà nelle casse dell’Hammarby una cifra pari a 12 milioni di euro. Un investimento massiccio per un giocatore proveniente dal campionato svedese, che testimonia la volontà della dirigenza di anticipare la concorrenza internazionale sui migliori talenti del Nord Europa. L’accordo è stato raggiunto dopo un lungo braccio di ferro, con il club di Stoccolma che ha ceduto solo di fronte al rilancio decisivo arrivato nelle ultime ore del “gong”.

Adrian Lahdo: tecnica e velocità per Fabregas

Ma chi è il nuovo acquisto azzurro? Adrian Lahdo è un esterno offensivo svedese di grande prospettiva, cresciuto nel vivaio dell’Hammarby. Giocatore rapido, dotato di ottima tecnica di base e abile nell’uno contro uno, arriva in riva al lago per arricchire ulteriormente il reparto avanzato a disposizione di Cesc Fabregas. Il tecnico spagnolo avrà ora una freccia in più al suo arco. Lahdo si inserisce in un contesto tattico ideale per le sue caratteristiche, dove potrà crescere all’ombra di campioni affermati e giovani terribili come Nico Paz. Il messaggio al campionato è chiaro: il Como non vuole smettere di sognare l’Europa.