L’allenatore del Sivasspor si scusa con la Fiorentina per l’aggressione di un tifoso a Bianco: «Un fatto triste»

Riza Çalimbay, allenatore del Sivasspor, è tornato a parlare dell’aggressione di un tifoso al giocatore della Fiorentina, Bianco, durante il match degli ottavi di ritorno di Conference League.

PAROLE – «È un fatto triste. Non abbiamo avuto nessuno scontro con l’altra parte. Non abbiamo litigato con loro. Giovani ragazzi sono scesi in campo e hanno fatto quello che hanno fatto. Siamo andati dopo la partita dalla Fiorentina e ci siamo scusati con loro».