L’Arsenal torna a vincere, Arteta: «Mi han colpito la voglia e l’energia»

Le parole di Mikel Arteta dopo la vittoria in campionato dell’Arsenal contro il Crystal Palace, a dimenticare l’eliminazione europea

Dopo l’eliminazione in Europa League, l’Arsenal torna a vincere in Premier League. Contro il Crystal Palace finisce 4-0 per i Gunners. Di seguito le parole di Arteta.

«Mi hanno molto colpito la voglia e l’energia che abbiamo messo fin dall’inizio. Siamo stati davvero determinati e concentrati e abbiamo subito dimenticato l’eliminazione di giovedì. . Dopo aver giocato 120 minuti, devono tornare qui e rifarsi contro una squadra con tante esigenze. Il Palace non ha ottenuto i risultati ultimamente, ma è stata una squadra molto difficili da battere».