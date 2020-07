L’Atalanta può vincere lo scudetto? La banda del Gasp è la più in forma dopo lo stop: 9 vittorie consecutive e terzo clean sheet

L’Atalanta non si ferma praticamente più. Tutti parlano ovviamente di scudetto, ma indipendentemente dai sogni questa squadra non sa più perdere. Non solo, continua a non incassare gol e a vincere «come le grandi», con risultati strappati a fatica ma concreti. L’Atalanta può vincere lo scudetto? Non può, ma non è sicuro: parole e testi di Gian Piero Gasperini.

NESSUNO STOP – Il lockdown spaventava tutti, anche le compagini più in forma. L’Atalanta non si è tirata indietro e ha ripreso al meglio, senza perdere tempo. Il risultato? Solo vittorie dalla ripresa del campionato, 6 in 6 gare e contro avversari per nulla facili da affrontare. L’ennesima prova di forza di una squadra che può arrivare ovunque.

TERZO CLEAN SHEET – Il dato interessante riguarda proprio i clean sheet. Quello di ieri sera è stato il terzo consecutivo e ha permesso a Gollini di raggiungere un’ottima media stagionale: i nerazzurri sanno segnare, anche nei match più complicati da sbloccare, ma sanno anche non prenderle. Mica male, come direbbero da queste parti.

ANDAMENTO ESTERNO – L’andamento lontano dal Gewiss Stadium è ancor più incredibile: sei vittorie consecutive di cui 5 in campionato, l’ultima sconfitta risale al ko esterno col Bologna, l’unico di questo campionato fuori casa. L’andamento in questo caso è davvero da scudetto: nemmeno la Juventus di mister Sarri è riuscita a fare meglio, la Dea fuori casa riesce a giocare comunque il proprio calcio.

BIG MATCH – Contro la Juventus ci sarà un big match interessante, un esame di maturità incredibile per una squadra che non smette mai di sorprendere. La vittoria non permette nessun sogno (i bianconeri rimarrebbero comunque a +6), ma ad ogni modo i nerazzurri possono continuare sulle ali dell’entusiasmo. Vincere lo scudetto? Improbabile, ma come dicono quelli bravi non è del tutto impossibile.