L’Atletico Madrid annienta il Siviglia, Sampaoli: «Sembrava che fossimo cresciuti, ora dovremo rialzarci di nuovo»

Jorge Sampaoli, allenatore del Siviglia, ha parlato ai microfoni ufficiali del club dopo la cocente sconfitta per 6-1 contro l’Atletico Madrid

PAROLE – «È stato un duro colpo, perché oltre a non essere all’altezza delle circostanze, c’è stato un grado di negatività molto alto per giocare questo tipo di partite. Sembrava che fossimo cresciuti, ora dovremo rialzarci di nuovo. Dobbiamo affrontare questo periodo e continuare a migliorare e correggere gli errori. Oggi i primi due gol sono stati dovuti a nostri errori. Dobbiamo cercare di far giocare alcuni giocatori in ruoli diversi, lavoreremo tutta la settimana per migliorare questo aspetto».