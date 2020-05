Lautaro Barcellona, Pasqualin: «Affare destinato ad andare in porto»

Il noto procuratore sportivo Claudio Pasqualin analizza la trattativa tra Inter e Barcellona per l’approdo di Lautaro Martinez in blaugrana

LAUTARO MARTINEZ – «Si opererà con gli scambi, controllando questi incastri. Si sarà condizionati dalla volontà dei calciatori. Poi adesso quando si sente parlare di Lautaro al Barcellona, e quando sai quanto guadagna e senti quanto offrono, lo sforzo potrà essere fatto lì. Lì sei costretto a tirare dalla tua parte perché condizioni tutta la trattativa. Quello è un affare che in qualche maniera è destinato ad andare in porto. Il calciatore non potrà non spingere in quella direzione, con eleganza. I suoi agenti o mediatori vedremo che ruolo reciteranno».