Lautaro Martinez: «Scudetto? Siamo l’Inter. Continuiamo così»

Lautaro Martinez, attaccante dell’Inter, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match vinto contro il Sassuolo. Le sue dichiarazioni.

VITTORIA – «Era un recupero importantissimo per noi, per scalare la classifica e aumentare il distacco. All’inizio del girone di ritorno ci siamo parlati, ora stiamo facendo tutto quello che vuole il mister. Voglio fare i complimenti al Sassuolo, ha fatto tanto possesso. Siamo contenti per il lavoro che stiamo facendo».

SCUDETTO – «Noi dobbiamo pensarla come adesso, oggi siamo lì perché siamo l’Inter e facciamo tutto quello per cui lavoriamo in settimana. Siamo contenti di essere lì ma dobbiamo continuare. Domenica ci sarà un altro match dove bisognerà correre».

QUINDICI GOL STAGIONALI – «Per me è un sogno stare qui, in una grande squadra. Cerco sempre di migliorare, faccio le cose bene. Devo continuare così, ho la fiducia dei compagni e dello staff e devo ripagarla sul campo».

CONTE – «Sono cresciuto tanto con lui, mentalmente e tatticamente. Ringrazio lui e i compagni».