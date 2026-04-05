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Lautaro Martinez nella storia dell’Inter: superato Boninsegna, il Toro sale al terzo posto tra i marcatori all‑time
Lautaro Martinez storico: sorpasso a Boninsegna e terzo posto assoluto nella classifica marcatori nerazzurra
Serata storica a San Siro per l’Inter di Cristian Chivu: contro la Roma, Lautaro Martinez firma un traguardo leggendario, raggiungendo quota 172 gol in maglia nerazzurra. Con questa rete, il capitano argentino supera definitivamente una figura iconica come Roberto Boninsegna, conquistando in solitaria il terzo posto nella classifica marcatori all‑time del club.
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Il “Toro”, appena rientrato dagli impegni con la nazionale, continua così a riscrivere la storia interista. Ora nel suo mirino restano soltanto due monumenti del calcio nerazzurro: Alessandro Altobelli a 209 reti e l’irraggiungibile Giuseppe Meazza a 284.
In una stagione in cui il suo impatto è stato determinante nei momenti più delicati, Lautaro si conferma leader tecnico ed emotivo della squadra, capace di trascinare il gruppo e caricarsi l’Inter sulle spalle quando conta davvero.
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