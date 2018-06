La Lazio ha in mente delle alternative a Diego Laxalt, sono Pereira e Scarpa. Spunta una novità per la porta, è Proto

La Lazio si mette prepotentemente sulle tracce di Diego Laxalt. La trattativa col Genoa ancora non è entrata nel vivo e i biancocelesti vogliono chiudere entro il Mondiale, per evitare che schizzi alle stelle il prezzo dell’uruguaiano. Da non sottovalutare anche la concorrenza, perché sia in Italia sia nel resto d’Europa osservano con attenzione il giocatore genoano. Per questo la Lazio si tutela, scrive Il Corriere dello Sport, e pensa a qualche alternativa. Andreas Pereira e Gustavo Scarpa sono i due laterali su cui ha messo gli occhi il direttore sportivo Igli Tare.

Pereira ha giocato nel Valencia l’ultima stagione, ma è di proprietà del Manchester United. Scarpa gioca nella Fluminense e ha passaporto italiano. Entrambi sono stati accostati alla Lazio anche a gennaio e ora potrebbero tornare di moda. Laxalt rimane il favorito, ma bisogna trovare l’intesa con il Genoa: possibile l’inserimento di qualche contropartita tecnica per riuscire ad abbassare la richiesta di quindici milioni di euro. Novità anche in porta, dove può arrivare Silvio Proto. Ex Olympiacos e Anderlecht, Proto costa meno di un milione e pare il più papabile tra i vice Strakosha.