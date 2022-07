Lazio, Acerbi pronto a partire. Ma Lotito gli avrebbe fatto una promessa

Calciomercato Lazio: Acerbi è sempre sulla lista dei partenti in casa biancoceleste, ma Lotito gli avrebbe assicurato una cosa

Ogni giorno potrebbe essere quello buono per la cessione di Francesco Acerbi. Con gli addii di De Ligt e Koulibaly, il mercato dei difensori in Italia ha subito un’accelerata e il centrale mancino della Lazio potrebbe giocare un ruolo importante in questo domino.

Napoli e Juventus sono alla caccia dei sostituti: ora si capirà se avranno intenzione di affondare il colpo sul Leone, cercato anche da Monza, Torino e Inter. Acerbi ha le valigie pronte ma, nel caso in cui non dovesse trovare squadra, Lotito gli ha assicurato che una sua permanenza non sarebbe un problema. Lo riporta Repubblica.

