Lazio, ag. Gila: «Tare crede in lui, per il futuro…»

Le parole di Alejandro Camano, agente di Mario Gila, sul futuro del difensore della Lazio. Tutti i dettagli

Alejandro Camano, agente di Mario Gila, ha parlato del futuro del difensore della Lazio.

LE PAROLE– «Gila è un giocatore dal futuro incredibile e sono contento che la Lazio abbia puntato su un giocatore cosi giovane. Ho parlato tante volte con Tare e mi ha confermato la fiducia nei confronti del ragazzo. Al giorno d’oggi giocare in una squadra cosi importante non è facile, ma non abbiamo fretta».