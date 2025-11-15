Lazio, incontro tra la società e l’agente di Cancellieri: sul tavolo il futuro del giovane esterno e l’ipotesi di un rinnovo contrattuale

Summit a Formello tra l’agente di Cancellieri e la Lazio: si discute del percorso di crescita del giocatore e le prospettive…

Il blocco del mercato non ha avuto ripercussioni soltanto sulle operazioni di acquisto e cessione, ma ha inciso anche sulla gestione dei rinnovi contrattuali dei calciatori già presenti in rosa. Alcuni attendono ancora la conferma di un prolungamento promesso, altri si avvicinano alla scadenza del loro accordo. In questo contesto, la questione dei rinnovi si conferma uno dei temi più delicati per la Lazio, con il rischio di complicare ulteriormente la pianificazione futura della squadra.

Come riportato da Il Messaggero, il capitolo legato ai rinnovi è il più incandescente, poiché con il saldo zero le trattative resterebbero congelate almeno fino a giugno. Tra i giocatori coinvolti figurano Provedel, Gila e Romagnoli. Proprio il difensore spagnolo, nonostante un contratto valido fino al 2027, ha già attirato l’attenzione di club prestigiosi come l’Inter e alcune società di Premier League, rendendo la sua posizione particolarmente delicata e strategica.

La dirigenza biancoceleste punta a rinnovare alcuni contratti, mentre altri potrebbero arrivare a naturale scadenza. Marusic, Basic, Vecino e Pedro hanno accordi in vigore fino al 2026 e sarà necessario valutare la volontà reciproca per il futuro. Nel frattempo, un caso che potrebbe diventare spinoso riguarda Matteo Cancellieri: l’esterno italiano, protagonista di un avvio di stagione brillante sotto la guida di Sarri, ha mostrato una crescita evidente. Il suo agente, consapevole dei progressi del giocatore, avrebbe già sondato il terreno a Formello per discutere un possibile rinnovo.

