Lazio e arbitri, nuova polemica: Calvarese rifiuta i gadget biancocelesti

Continua la “lotta” Lazio-arbitri. È accaduto un fatto particolare e insolito col signor Calvarese nello spogliatoio dell’Olimpico dopo la partita di ieri contro il Crotone: le ultime

Il rapporto tra la Lazio e gli arbitri non è buono e la direzione di Giacomelli contro il Torino è ancora una ferita aperta. Tanto che ieri, dopo Lazio-Crotone, è nata una nuova polemica con Calvarese, anche se stavolta non riguarda il campo ma i gadget per i direttori di gara. La Lazio, infatti, come molte altre società italiane, omaggia gli arbitri a fine partita regalando il gagliardetto e la maglia e lasciandoli nello spogliatoio di arbitro e assistenti. Una consuetudine che si è ripetuta anche con Calvarese e collaboratori. Questi, però, hanno rifiutato e lasciato i regali allo Stadio Olimpico.

Nei giorni scorsi la Lazio, in piena polemica per il caso Giacomelli, ha inviato una lettera ai vertici AIA avvertendo che non avrebbe lasciato più omaggi ai fischietti. Probabilmente colto alla sprovvista, Calvarese si è visto recapitare i gadget laziali e ha lasciato tutto nello spogliatoio. La Lazio non l’ha presa bene, scrive Il Corriere dello Sport, anche perché il gesto di Calvarese potrebbe essere collegato alle polemiche velenose post Lazio-Torino. Pure ieri sono stati scanditi cori offensivi contro Giacomelli, perciò l’arbitro potrebbe esserne rimasto influenzato negativamente.