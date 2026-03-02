Connect with us
Lazio, che tonfo in Borsa! Dal brillante avvio di settimana al crollo che riaccende i timori sulla stabilità del titolo

2 ore ago

Claudio Lotito

Lazio, tracollo in Borsa dopo il rimbalzo iniziale: il titolo cede terreno e alimenta dubbi sul futuro finanziario della società

La Lazio sta vivendo un periodo complicato non solo sul campo, ma anche sul fronte finanziario. In una giornata segnata da forte instabilità sui mercati, con il FTSE MIB in calo dell’1,97%, il titolo biancoceleste ha chiuso con un pesante -8,61%, scendendo a 1,22 euro per azione e portando la capitalizzazione a 84,67 milioni di euro. Un ribasso che interrompe bruscamente la spinta positiva registrata venerdì, quando il titolo aveva guadagnato l’1,91%.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Il crollo odierno arriva dopo un’altra seduta negativa, quella precedente, in cui le azioni avevano perso il 7,17%. La flessione sembra legata anche al recente comunicato del presidente Claudio Lotito, che ha smentito ufficialmente le voci di una possibile vendita del club. L’annuncio, invece di rassicurare il mercato, sembra aver contribuito a un clima di incertezza che si riflette sull’andamento del titolo.

Con il nuovo -8,61%, la Lazio registra una perdita complessiva del 16,7% in sole quattro sedute, un dato che stride con il trend brillante della settimana precedente. Fino a martedì scorso, infatti, il titolo aveva toccato i massimi dal giugno 2020, con un incremento mensile del 39% e un picco di 1,4650 euro per azione. Un’ascesa che sembrava preludere a una fase di crescita stabile, ora bruscamente interrotta dalle recenti turbolenze. Lo riporta Calcio & Finanza.

