Lazio-Celtic: accoltellati due tifosi della squadra scozzese

Alta tensione a Roma alla vigilia di Lazio-Celtic: due tifosi della squadra scozzese sono stati accoltellati

Serata ad altissima tensione a Roma, alla vigilia del match di Europa League tra Lazio e Celtic. Secondo quanto riportato da Il Tempo infatti, due persone, che sarebbero entrambi tifosi del club scozzese, sono stati accoltellati nella capitale da un gruppo di sette o otto ultras della Lazio che si sono immediatamente dileguati dopo l’agguato.

L’aggressione è avvenuta in via Nazionale davanti al pub The Flann O’Brien. Gli aggressori avrebbero colpito a caso scegliendo le proprie vittime unicamente per il loro accento inglese. Fortunatamente, le due persone ferine non destano in gravi condizioni.