Lazio, come sta Milinkovic? «Non è in grado. Cos’è successo»

Lazio, come sta Milinkovic? E’ Maurizio Sarri a fornire un aggiornamento sulle condizioni del centrocampista serbo

Maurizio Sarri ha parlato delle condizioni di Milinkovic-Savic. Le dichiarazioni del tecnico della Lazio a Dazn.

LE PAROLE – «Purtroppo ha avuto dei problemi stanotte, non ce la fa ad essere a disposizione. Stiamo valutando se rimandarlo subito a casa in macchina o portarlo in panchina ma non mi sembra in grado .Ci siamo concentrati molto su di noi, preparando molto le nostre cose. Non ci sono precedenti sulla Salernitana su cui basarci».