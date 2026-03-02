Lazio, nuovo comunicato di protesta dei tifosi! Il gesto verso la semifinale di Coppa Italia con l’Atalanta, ecco cosa faranno

Lazio News
Lazio, altro comunicato di protesta dei tifosi verso Lotito! Il gesto in vista della semifinale di Coppa Italia con l’Atalanta, cosa faranno
La Lazio guidata da Maurizio Sarri si prepara ad affrontare un crocevia fondamentale della propria stagione: l’andata della semifinale di Coppa Italia contro l’Atalanta di Raffaele Palladino. Tuttavia, l’attenzione nella Capitale non è rivolta esclusivamente al rettangolo verde, ma si concentra sulla profonda e ormai insanabile frattura tra la tifoseria organizzata e i vertici societari.
Nelle scorse ore, i sostenitori biancocelesti hanno diramato un nuovo comunicato ufficiale per confermare e spiegare la loro posizione in vista del match.
L’accusa alla società: “Provocazioni e biglietti regalati”
Il cuore della protesta è rivolto direttamente alla gestione del presidente Claudio Lotito. I tifosi denunciano un distacco divenuto ormai incolmabile, alimentato da quelle che definiscono “continue provocazioni” da parte della dirigenza. Nel mirino c’è la recente politica del ticketing: regalare biglietti “a destra e a manca” rischiando, secondo i supporters, di riempire i settori casalinghi con tifosi bergamaschi.
Una strategia giudicata profondamente irrispettosa, soprattutto verso quei 30.000 abbonati che, per amore della maglia e per coerenza con la protesta, hanno rinunciato con grande sacrificio a esercitare il proprio diritto di prelazione per una partita di tale calibro.
Il piano d’azione: da Ponte Milvio al piazzale della Nord
La scelta di rimanere fuori dall’Olimpico per una semifinale genera enorme amarezza, ma la curva non intende lasciare sola la squadra. Per far sentire la propria vicinanza ai giocatori senza interrompere lo sciopero, i tifosi hanno delineato un piano preciso:
- L’accoglienza al pullman: I sostenitori si raduneranno a Ponte Milvio, chiedendo che il pullman della squadra transiti nel piazzale prima di dirigersi allo stadio, così da poter caricare i ragazzi di mister Sarri.
- La partita alla radio: Successivamente, la massa si sposterà in corteo fin sotto il piazzale della Curva Nord. Lì, all’esterno dell’impianto, i laziali ascolteranno la gara alla radio, intonando cori con l’obiettivo di far arrivare il proprio calore fin dentro al campo.
Un clima surreale che accompagnerà una delle notti più importanti della stagione, a testimonianza di una crisi ambientale che non accenna a placarsi.
