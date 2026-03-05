Lazio, comunicato durissimo in vista delle sfide con Sassuolo e Milan: le decisioni del tifo biancoceleste

Lazio, comunicato del tifo organizzato in vista delle sfide con Sassuolo e Milan: tutte le decisioni annunciate dai gruppi biancocelesti

I gruppi del tifo organizzato biancoceleste proseguono la loro protesta contro il presidente della Lazio Claudio Lotito e, attraverso un lungo comunicato pubblicato su Instagram, hanno annunciato importanti aggiornamenti sulle iniziative previste in occasione delle prossime partite contro Sassuolo e Milan, ribadendo la continuità della contestazione e delineando le azioni che accompagneranno le due sfide.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

«ANCORA PER UNA VOLTA…

Il “Presidente” Lotito è riuscito a convincerci che la strada che abbiamo intrapreso è quella giusta! L’immobilismo della società nel non aver permesso al pullman della squadra di passare a Ponte Milvio è l’ennesimo atto che dimostra la totale lontananza della società rispetto alla tifoseria. Ma rappresenta anche il totale disinteresse rispetto al volere della squadra e del mister che più volte hanno sollecitato un atto distensivo. Crediamo che chi sta consigliando il sig. Lotito, specialmente nell’ambito della comunicazione verso la tifoseria, sia oggi il male assoluto di questa società e, se si vuole cercare un minimo di dialogo, debba essere assolutamente allontanato dai posti decisionali perché sta portando ad un muro contro muro senza via di uscita!

In occasione della partita di lunedì 9 marzo Lazio – Sassuolo i gruppi del tifo organizzato hanno deciso di non entrare e, a differenza delle precedenti partite, non saranno presenti neanche a Ponte Milvio per dimostrare alla città intera ed alle sue istituzioni che lo svuotare lo stadio porta enormi riflessi anche sull’economia locale. Per la partita Lazio – Milan chiediamo a tutti coloro che vogliono liberamente seguirci di non acquistare i biglietti, daremo comunicazione in merito alla nostra decisione con un comunicato martedì 10 marzo alle ore 12:00. Siamo estremamente dispiaciuti per queste decisioni che ci allontanano dalla NOSTRA Lazio ma, a chi vuole ancora provare a cambiare le cose, chiediamo di seguirci in questo ulteriore ESTREMO ATTO D’AMORE!».