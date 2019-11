Lazio, conferenza stampa Inzaghi: «Domani vogliamo vincere, è l’unico risultato che conta»

Lazio, le parole di mister Inzaghi in conferenza stampa alla vigilia del match di Europa League tra i biancocelesti e il Celtic

Mister Simone Inzaghi è intervenuto nella consueta conferenza stampa pre gara alla vigilia del match tra Lazio e Celtic. Ecco le sue parole.

MATCH – «Domani dobbiamo vincere perchè abbiamo in testa questo risultato, dobbiamo muovere la classifica sapendo che non sarà una gara semplice. Il Celtic è un’ottima squadra ha giocatori di qualità che possono metterti in difficoltà in qualsiasi momento».

FORMAZIONE – «Non ho ancora un’idea precisa perché abbiamo finito queste tre gare ravvicinate con qualche problema. Non ci saranno Radu, Marusic e Cataldi che è squalificato. Correa, Caicedo e Leiva hanno qualche problema. Caicedo ha preso una forte botta alla spalla. Ieri Correa ha preso un colpo in allenamento e Leiva è affaticato così come Immobile e Lulic, ma su di loro sono fiducioso. Veniamo da tre partite in cui abbiamo speso tanto, domani cercherò di schierare la formazione migliore per fare un’ottima partita».

OLIMPICO – «Spero che domani sia una bellissima giornata di sport e una bellissima partita. Sappiamo che arriveranno tanti sostenitori del Celtic. So che nonostante la Nord chiusa saranno parecchi i sostenitori della Lazio».