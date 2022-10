Lazio, conti in rosso per 17 milioni

La Lazio soffre di un deficit di 17 milioni di euro, si tratta del quarto bilancio in rosso per i biancocelesti

Dopo le parole molto dure di Igli Tare nei confronti di Juve, Inter, Milan e Roma, La Gazzetta dello Sport ha fatto i conti in tasca in casa Lazio.

Il quotidiano ha così rivelato che il club soffre di un deficit di 17 milioni di euro, mitigato anche in questo caso dalle plusvalenze, pari a 25 milioni. Si tratta del quarto bilancio in rosso per i biancocelesti, che devono fare i conti con l’aumento dell’indebitamento, che al 30 giugno scorso si è attestato a 46 milioni.