Lazio, tutto legato a Correa: in caso di addio sono due i profili più apprezzati dalla dirigenza biancoceleste

Come più volte sottolineato dal presidente Lotito, il calciomercato della Lazio non è ancora chiuso. I tifosi potrebbero aspettarsi almeno un altro colpo entra la fine dell’attuale sessione. Tutto sembra essere legato all’addio di Correa.

In caso di partenza del Tucu, in pole ci sarebbe sempre il profilo di Kostic. Il serbo sarebbe il prescelto del mister, ma il suo acquisto porterebbe al mancato tesseramento di Kamenovic. Nella giornata di ieri sarebbe spuntato anche il nome di Jeremie Boga: il giocatore di proprietà del Sassuolo avrebbe chiesto di essere ceduto. Tuttavia la trattativa non appare semplice per l’elevato costo del cartellino.