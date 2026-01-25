Lazio, denuncia ai pm per sabotaggio sul mercato: tre operazioni nel mirino di ‘persone potenti’! La ricostruzione di quanto sta succedendo

Lazio, denuncia ai pm per pressioni e sabotaggio sul mercato in merito a queste tre operazioni. Trattasi di ‘persone potenti’, la ricostruzione

Il calciomercato della Lazio si sposta dalle sale dell’Hotel Sheraton alle aule di tribunale, tingendosi di giallo. Quello che sembrava un mese di gennaio difficile per le strategie biancocelesti si è trasformato in un caso giudiziario: il direttore sportivo Angelo Fabiani ha depositato una denuncia formale ai Carabinieri, facendo scattare un’indagine della Procura di Roma per i reati di diffamazione aggravata e aggiotaggio. Al centro dell’esposto, svelato da La Repubblica, c’è l’ipotesi di un vero e proprio sabotaggio orchestrato da “persone potenti” per impedire al club di concludere acquisti già definiti.

I colpi sfumati: Loftus-Cheek e Samardzic

La denuncia nasce dai fallimenti su due obiettivi primari. Le trattative per Ruben Loftus-Cheek e per Lazar Samardzic erano considerate in dirittura d’arrivo. Invece, sono naufragate misteriosamente. Anche l’operazione per Kenneth Taylor, prelevato dall’Ajax, ha rischiato di saltare prima di concludersi positivamente il 9 gennaio. Secondo Fabiani, dietro questi intoppi non ci sarebbero motivi tecnici, ma l’interferenza illecita di Ylan Singer, un agente internazionale che avrebbe agito senza alcuna legittimazione.

I messaggi shock: “Stiamo bloccando tutto”

Il cuore dell’indagine risiede in una serie di messaggi WhatsApp, allegati agli atti, che Singer avrebbe inviato a Guido Albers (agente di Taylor). In uno di questi, datato 6 gennaio, si legge una frase dal tono intimidatorio: «Guido, stiamo evitando che firmino Loftus-Cheek dal Milan e Samardzic dall’Atalanta. Le persone con cui sono qui sono molto potenti e non posso dirgli che non rispondi al telefono». Un tentativo di pressione evidente che ha spinto la dirigenza capitolina a reagire legalmente per tutelare la propria operatività.

Clima teso a Formello

La vicenda include anche accuse personali gravissime rivolte a Fabiani, accusato falsamente di muovere affari per interessi privati. Il tutto esplode in un contesto ambientale già rovente. La Lazio, infatti, ha chiuso un mercato in entrata quasi nullo nonostante gli incassi record (circa 60 milioni) derivanti dalle cessioni di Valentin Castellanos e Mattéo Guendouzi. Con l’addio imminente anche del difensore Alessio Romagnoli, la piazza ribolle. Ora toccherà ai pm chiarire se dietro l’immobilismo laziale ci sia stata davvero una regia occulta.