Lazio, prevista per domani la consegna del bilancio alla commissione di vigilanza! Ecco quando si deciderà

Lazio, ci siamo! Domani pprevista la consegna del bilancio alla commissione di vigilanza! Si deciderà poi a maggio

Il countdown in casa biancoceleste è agli sgoccioli: entro domani, 31 marzo, la società dovrà consegnare alla commissione di vigilanza i rendiconti finanziari degli ultimi mesi. Questo passaggio burocratico rappresenta un vero spartiacque per le ambizioni del club, poiché il verdetto definitivo, atteso per maggio, determinerà l’effettivo spazio di manovra sul mercato. Le nuove normative sono diventate più stringenti rispetto alla scorsa estate, focalizzandosi sul “costo del lavoro allargato” con una soglia di tolleranza che scende da 0,8 a 0,7, imponendo una rigidità gestionale che obbliga Claudio Lotito a un monitoraggio costante dei parametri per evitare il blocco totale delle operazioni.

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Plusvalenze e risparmio: la strategia di Lotito e Fabiani

Per rientrare nei nuovi e severi indicatori, il club ha attuato una strategia mirata durante la sessione di gennaio, bilanciando investimenti e cessioni eccellenti. Le partenze di Guendouzi e Castellanos hanno garantito un’entrata complessiva di 56 milioni di euro, generando plusvalenze per circa 29 milioni. Questi introiti hanno permesso di finanziare gli acquisti dei giovani Ratkov, Taylor, Przyborek e Motta (costati complessivamente 33,5 milioni) senza appesantire il monte ingaggi, alleggerito ulteriormente dagli addii di pedine esperte come Vecino e Mandas. L’obiettivo è presentarsi alla commissione con i conti in ordine, puntando a una gestione che permetta di operare con serenità nella prossima finestra estiva.

Ricostruzione e incognite: il mercato verso un nuovo ciclo

Il futuro della Lazio oscilla tra la necessità di una “ricostruzione totale” auspicata dal DS Angelo Fabiani e le richieste tecniche di Maurizio Sarri. Se i parametri finanziari non dovessero permettere investimenti illimitati, la società si orienterà verso un mercato a “saldo zero”, sfruttando però le agevolazioni normative che escludono dal computo dei costi l’acquisto di talenti italiani Under 23. Resta da sciogliere il nodo legato alla guida tecnica: Sarri attende garanzie sulla qualità dei rinforzi per avviare un nuovo ciclo competitivo che possa riportare stabilmente la squadra tra le prime cinque forze del campionato, trasformando l’attuale fase di transizione in un rilancio definitivo.



