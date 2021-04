Lazio, Farris: «Abbiamo fatto 35 minuti eccezionali, non molliamo mai»

Massimiliano Farris, vice tecnico della Lazio, ha parlato nel post partita del match contro il Benevento: le sue dichiarazioni

Massimiliano Farris, vice tecnico della Lazio, ha parlato nel post partita del match contro il Benevento. Le sue dichiarazioni Sky Sport:

SULLA GARA – «Abbiamo fatto 35 minuti eccezionali e dovevamo chiudere la partita prima. Anche se stavamo 3-1 dovevamo fare altri due gol. Nella ripresa abbiamo abbassato la guardia e questo ci serve da insegnamento per chiudere prima la partita».

SUL PRIMO GOL – «Ho fatti tanti gol con questa maglia e ne vado orgoglioso. Sono soddisfatto per i gol di oggi, ma lo sono di più per la vittoria. Dobbiamo andare avanti per questo obiettivo e ci crediamo. Per il primo gol siamo molto al limite: devo rivederlo. Poi ho parlato con Depaoli e anche a lui fa piacere che non gli danno l’autorete».

SULLA CORSA CHAMPIONS – «Ciò che mi rende ottimista è la squadra: non molliamo mai e conquistiamo la vittoria anche al 90′. Siamo determinati e vogliamo andare avanti per la Champions: non molliamo mai fino a che la matematica non ci condanna. Dobbiamo essere pronti a qualsiasi cosa per lottare fino alla fine e speriamo in qualche passo falso delle altre».

SUL DIGIUNO DAI GOL – «La squadra ha bisogno dei miei gol e ne soffriva come ne soffrivo io quando segnavo. Però non sono ossessionato dal gol e lo dimostra il rigore lasciato a Correa. Vivo per il gol, ma non ne sono ossessionato».