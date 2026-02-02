Connect with us
Lazio, offerta da 30 milioni per Frattesi: altro rifiuto dell'Inter nonostante il pressing di Fabiani

2 ore ago

Lazio, nuovo assalto di Fabiani per Frattesi: l’Inter dice no anche a 30 milioni. Tutti gli aggiornamenti sulla trattativa

La Lazio non ha intenzione di arrendersi nella corsa a Davide Frattesi. Dopo i primi tentativi andati a vuoto, il club biancoceleste è tornato alla carica con una nuova proposta per convincere l’Inter a cedere il centrocampista.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, la Lazio ha messo sul piatto un’offerta da circa 30 milioni di euro, strutturata come prestito con obbligo di riscatto condizionato. Anche questa volta, però, la risposta dell’Inter è stata negativa, segno della volontà del club nerazzurro di trattenere il giocatore.

Nonostante l’interesse concreto e la posizione privilegiata mantenuta dalla Lazio nel corso del mercato invernale, l’Inter non ha mai realmente aperto alla possibilità di lasciar partire Frattesi. Il centrocampista resta così destinato a rimanere a Milano, mentre i biancocelesti dovranno valutare alternative per rinforzare la mediana.

