Lazio-Genoa gol e highlights: la sintesi del match. Le azioni salienti della partita della 5ª giornata di Serie A – VIDEO

La Lazio vuole finalmente iniziare a macinare punti e gioco in questo campionato ma di fronte avrà il Genoa dell’indemoniato Piatek: 8 gol in 4 partite per il polacco che ora ha messo i biancocelesti nel mirino.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Wallace, Acerbi, Caceres; Marusic, Parolo, Lucas Leiva, Milinkovic, Lulic; Caicedo, Immobile. Allenatore: S.Inzaghi

GENOA (3-4-1-2): Marchetti; Biraschi, Spolli, Zukanovic; Gunter, Romulo, Hiljemark, Criscito; Bessa; Piatek, Medeiros. Allenatore: Ballardini.

LAZIO-GENOA 1-0 – Caicedo, la sblocca lui! Schierato titolare un po’ a sorpresa da Inzaghi l’attaccante biancoceleste non delude e trafigge Marchetti dopo solo sei minuti, sfruttando l’assist di testa di Miliknovic Savic

LAZIO-GENOA 2-0 – Pressing vincente di Caicedo, che serve Parolo, il centrocampista imbuca perfettamente per Immobile che batte con un destro angolato Marchetti.