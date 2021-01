Lazio, Hoedt: «L’eliminazione dalla Coppa Italia è colpa mia»

Wesley Hoedt ha chiesto scusa a tutti i tifosi della Lazio su Instagram dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia – FOTO

Wesley Hoedt, tra i peggiori in campo nel match contro l’Atalanta, ha chiesto scusa ai tifosi su Instagram per l’eliminazione dalla Coppa Italia. Queste le parole del difensore della Lazio.

«Chiedo scusa a tutti i tifosi laziali e ad i miei compagni di squadra. È stata colpa mia che siamo stati eliminati oggi. Adesso posso solo lavorare a testa bassa per farvi vedere che non sono il giocatore visto in campo oggi».