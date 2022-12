Lazio, i nomi per il terzino sinistro

La Lazio sta valutando una serie di nomi per arrivare ad un terzino sinistro durante il mercato di gennaio: i dettagli

Secondo quanto riportato nell’edizione odierna del Corriere dello Sport, Claudio Lotito ed Igli Tare vorrebbero accontentare la richiesta di Maurizio Sarri di avere un nuovo terzino sinistro a gennaio.

L’idea della Lazio sarebbe quella di prendere un giovane che possa crescere alle spalle di Adam Marusic. Il preferito sarebbe Parisi dell’Empoli, ma la richiesta di 15 milioni è considerata eccessiva. Per questo i biancocelesti avrebbero messo nel mirino Milos Kerkez, terzino sinistro classe 2003 in forza all’AZ Alkmaar ed ex Milan. Per sbloccare la trattativa sono necessarie però le cessioni di Kamenovic e di Fares.