Lotito: «C’è la volontà da parte di tutti di riportare la Serie A ai vertici del calcio internazionale»

Claudio Lotito, presidente della Lazio, ha parlato al termine dell’assemblea della Lega Serie A.

PAROLE – «Un Natale di cambiamento, dove c’è la volontà da parte di tutti di riportare la Lega ai vertici del calcio internazionale. Situazione Juve? Non do alcun giudizio perché non sono a conoscenza dei fatti. Non so i fatti».