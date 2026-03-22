Lazio, Ianni analizza nel post gara: «Ci tenevamo a dare continuità di prestazione. Taylor un grande giocatore»

Nel post partita di Bologna Lazio, Marco Ianni è intervenuto ai microfoni di DAZN per analizzare la sfida disputata al Dall’Ara

Al termine di Bologna Lazio, Marco Ianni è intervenuto ai microfoni di DAZN. Queste le dichiarazioni del viceallenatore biancoceleste:

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UNA BELLA PARTITA «Bisogna prendere tutte le cose positive di questa partita. Ci tenevamo a dare continuità di prestazione e risultato contro una squadra forte come il Bologna costruita con giocatori forti e che davanti ha tante scelte. Siamo entrati bene in un ambiente che era carico dopo la vittoria di giovedì contro la Roma. Chiaro che l’episodio del rigore ci ha dato qualcosa in più. Penso sia stata una bella partita da parte di entrambe le squdre».

I CAMBI «Hanno inciso molto nella partita, non che stessero facendo male quelli che sono usciti, ma i cambi ci hanno dato energia e freschezza. Pedrito sapevamo poteva avere una disponibilità limitata, aveva qualche problemino».

TAYLOR «Un grande giocatore che viene da un contesto diverso, non è facile per nessuno inserirsi a gennaio vuoi per la lingua vuoi per il calcio, ma è uno di quei giocatori che sa stare in campo e sa fare la cosa giusta. Un ragazzo che si applica e che sta studiando italiano».

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