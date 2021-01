Il vice di Inzaghi, Farris, ha analizzato la sconfitta subita per mano della Lazio in Coppa Italia: ecco le sue parole – VIDEO

La Lazio cede il passo all’Atalanta dopo una gara pirotecnica: al Gewiss Stadium termina 3-2 per i padroni di casa. L’analisi di Farris, vice allenatore di Inzaghi, alle telecamere di Rai Sport e ai microfoni di Lazio Style Radio:

GARA – «Abbiamo perso un’occasione importante, siamo dispiaciuti. Non abbiamo gestito i momenti clou della gara, come chiuderla nel primo tempo. Siamo stati bravi a rimanere in partita, l’abbiamo fatta, ma giustamente l’Atalanta si è difesa in 10, ha fatto un bel fortino e non ci ha lasciato spazi. Era un’occasione importante, ma dagli errori si impara e già domenica lo faremo».

PUNTI PERSI – «La Champions ci ha tolto energie perchè non avevamo ricambi, quando devi far giocare gli stessi, lasci qualcosa. Nell’ultima parte abbiamo fatto un bel filotto, ci tenevamo alla Coppa Italia, ma è stata una bella partita. La squadra forte pensa già alla prossima».