Infortunio Luis Alberto, accertamenti su pubalgia: le ultime

Infortunio Luis Alberto, problemi per il fantasista della Lazio: salterà l’Olympique Marsiglia, le ultime sulle sue condizioni

Infortunio Luis Alberto, nuovo stop per il fantasista della Lazio. Alle prese da diverso tempo con la pubalgia, lo spagnolo era tornato in campo nella sfida contro il Parma di domenica, ma è stato costretto a un nuovo stop: salterà la sfida di questa sera contro l’Olympique Marsiglia.

E, come riporta Sky Sport, l’ex Liverpool si sottoporrà a nuovi accertamenti nella clinica di Paideia: filtra ottimismo da casa biancoceleste, con Luis Alberto che non è stato rischiato per precauzione. Attesi aggiornamenti nelle prossime ore…