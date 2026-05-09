Serie A
Lazio Inter, l’aperitivo della finale: Sarri e Chivu tra Europa e Doblete
Lazio Inter, la sfida di campionato che profuma di Coppa Italia: Mau cerca il riscatto europeo, Cristian punta alla storia con lo scudetto già in tasca
Siamo sospesi in un limbo lungo cinque giorni. Lazio-Inter di oggi è molto più di una partita di campionato: è lo stuzzichino, l’apericena che precede il banchetto di gala di mercoledì. Nonostante i protagonisti siano i medesimi, la scenografia e la strategia cambiano radicalmente. Per Maurizio Sarri, la gara odierna ha un peso specifico enorme; per Cristian Chivu, fresco campione d’Italia, rappresenta invece un test di lusso per mantenere alta la tensione in vista del traguardo più ambito.
Il miracolo di Sarri e il sogno beato
“Mau” sembrava un personaggio uscito da un romanzo di Osvaldo Soriano: triste, solitario e finale. Invece, l’allenatore più “sfavorito” del campionato ha riacceso le luci della ribalta, mettendo a segno un’impennata incredibile con 17 punti nelle ultime otto giornate. La sua Lazio, ottava e a meno quattro dalla zona Conference, punta tutto sulla finale di Coppa Italia per guadagnarsi l’accesso diretto all’Europa League. Centrare trofeo e qualificazione renderebbe Sarri “beato”, trasformando una stagione di sofferenza in un capolavoro di realismo tattico.
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Chivu e l’ossessione per il “Doblete”
Dall’altra parte c’è Cristian Chivu, l’esordiente vincente che ha saputo raccogliere l’eredità di Mourinho. Già tricolore, l’Inter punta ora al “doblete” scudetto-coppa e a una simbolica “stella d’argento” per le dieci coppe Italia. Vincere oggi servirebbe a riempire lo scrigno in vista della festa di San Siro, ma soprattutto a vendicare lo smacco dell’anno scorso, quando un rigore di Pedro al 90’ spense i sogni nerazzurri lanciando il Napoli verso il titolo. Chivu, come una iena, non vuole lasciare nulla al caso, nonostante l’assenza pesante di Çalhanoglu.
Scelte obbligate e rebus di formazione
Gli equilibri odierni saranno dettati dal turnover. Sarri perde Zaccagni per un trauma al piede e dovrà gestire le fatiche di Taylor, lanciando probabilmente Maldini come riferimento avanzato. In casa Inter, Chivu rilancia Lautaro Martinez — autore di 16 gol in 27 gare — per fargli ritrovare il ritmo partita, mentre Bonny farà rifiatare Thuram. Sarà l’incontro tra un “peso piuma” voglioso di stupire e un “peso massimo” che terrorizza l’Italia con la sua potenza di fuoco. L’obiettivo per entrambi? Regalare spettacolo, evitando che questa doppia sfida sia, in alcun modo, una partita povera.
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