Lazio Inter: firmato Icardi l’ultimo successo nerazzurro – VIDEO

Precedenti in grande equilibrio all’Olimpico tra Lazio e Inter che si affronteranno venerdì sera nella terza giornata di Serie A

Lazio 4 punti, Inter in testa a punteggio pieno: il big-match dell’Olimpico è già importante per la classifica. La squadra di Sarri è reduce dallo 0-0 a Torino. Contro i granata Immobile non è riuscito a trasformare le occasioni avute.

Nell’Inter funziona già la Lu-La. Lautaro e Lukaku hanno segnato un gol a testa e dimostrato che la loro intesa è funzionante come 2 anni fa. Contro lo Spezia Inzaghi ha apprezzato il contributo dalla panchina: Dzeko ha prodotto assist, Correa è andato in gol. E l’argentino è l’ex della sfida.