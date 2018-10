Lazio-Inter, streaming live e probabili formazioni: dove vederla in TV

Lazio-Inter in streaming e in diretta TV: ecco dove vedere il match e le probabili formazioni della gara in programma

La Lazio di mister Inzaghi ospita l’Inter guidata da Luciano Spalletti nel «monday night» della 10ª giornata di Serie A Tim 2018/2019. C’è grandissimo interesse attorno alla gara, poichè in palio ci sono punti importanti per la zona Champions. I biancocelesti sono a ridosso dei nerazzurri in classifica, che hanno al momento un solo punto di vantaggio.

Lazio-Inter, sarà trasmesso in esclusiva da Sky via satellite e sul digitale terrestre, precisamente sui canali Sky Sport Serie A e Sky Sport (251). La gara sarà visibile anche in streaming su pc, tablet e smartphone attraverso la piattaforma Sky Go.

Lazio-Inter

Competizione: Serie A 2018/2019

Quando: lunedì 29 ottobre 2018

Fischio d’inizio: ore 20.30

Dove vederla in streaming: Sky

Stadio: Olimpico (Roma)

Arbitro: Irrati

Lazio-Inter: le probabili formazioni

Simone Inzaghi potrebbe non avere Badelj, le cui condizioni fisiche sono in accertamento. Solita sfida a tre davanti per chi agirà alle spalle di Immobile. In difesa Wallace potrebbe superare Luiz Felipe, mentre Marusic potrebbe essere proposto sulla fascia destra al posto di Patric.

Spalletti deve fare i conti con i postumi del derby: Nainggolan, Brozovic e Perisic sono malconci e bisogna tener conto di una loro possibile assenza. Se il belga non ce la facesse a recuperare dal problema alla caviglia al suo posto dovrebbe giocare Borja Valero. Davanti sia Keita che Lautaro Martinez dovrebbero riaccomodarsi in panchina.

PROBABILE FORMAZIONE LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Radu, Acerbi, Wallace; Marusic, Milinkovic-Savic, Parolo, Leiva, Lulic; Correa; Immobile. Allenatore: Inzaghi

PROBABILE FORMAZIONE INTER (4-2-3-1): Handanovic; Vrsaljko, De Vrij, Skriniar, Asamoah; Brozovic, Vecino; Politano, Borja Valero, Perisic; Icardi. Allenatore: Spalletti