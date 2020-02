Lazio, Inzaghi: «C’è rammarico per i tre punti. Correa…»

Il tecnico della Lazio Inzaghi ha commentato i pareggio ottenuto tra le mura dell’Olimpico contro l’Hellas Verona

Simone Inzaghi ha commentato il pareggio ottenuto all’Olimpico contro l’Hellas Verona: «Ho fatto i complimenti ai ragazzi perché penso che la gente si sia divertita. Siamo stati bravi a organizzare una grande gara in pochi giorni contro un’ottima squadra. Avremmo meritato di vincere, ma non abbiamo avuto l’episodio a favore».

«C’è rammarico per non aver portato a casa i tre punti. La sostituzione nel finale? Ho preferito Parolo ad Adekanye perché mi è già capitato di perdere all’ultimo per un cambio. Correa? Per noi rappresenta tanto e la sua assenza non va dimenticata», ha concluso il tecnico della Lazio ai microfoni di DAZN.